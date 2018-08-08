واشنطن: كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح النووي

المصدر: Ⅶ واشنطن - رويترز

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أمس، أن كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح النووي على الرغم من اتفاق بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مستعد للعودة إلى كوريا الشمالية لعقد اجتماع آخر مع كيم.

وتابع بولتون: «ما نحتاجه فعلاً ليس مزيداً من التصريحات. ما نحتاجه هو أفعال من جانب كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي». وأضاف أن الولايات المتحدة نفذت إعلان سنغافورة الذي أعقب اجتماع القمة الذي عُقد بين ترامب وكيم في سنغافورة في 12 يونيو الماضي.

وتابع: «كوريا الشمالية هي فقط التي لم تتخذ الخطوات التي نرى أنها ضرورية لنزع السلاح النووي».

وذكر أن تخفيف العقوبات ليس قيد البحث. وسئل عن إمكانية عقد اجتماعات أخرى، فقال بولتون إن ترامب اقترح في رسالة بعث بها إلى كيم في الآونة الأخيرة إرسال بومبيو مرة أخرى إلى كوريا الشمالية، وإن الرئيس الأميركي مستعد للقاء كيم في أي وقت. وجرى تسليم هذه الرسالة إلى وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو مطلع الأسبوع.