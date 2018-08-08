طائرة مجهولة قرب منزل ماكرون

المصدر: باريس - د.ب.أ

فتح ممثلو الادعاء في فرنسا تحقيقاً بعد أن حلقت طائرة بدون طيار بالقرب من منزل قضاء العطلات الخاص بالرئيس إيمانويل ماكرون، الأسبوع الجاري.

وشوهدت الطائرة وهي تحلق بالقرب من قلعة «فور دي بريجانكون»، وهي مبنى يعود للعصور الوسطى، ويشغل معظم مساحة جزيرة صغيرة تقع قبالة ساحل جنوب فرنسا، حيث يوجد ماكرون حاليا مع زوجته بريجيت. وقال مسؤولون محليون في مدينة تولون القريبة إن الطائرة سقطت في مياه البحر المتوسط. ولم تعلق الرئاسة الفرنسية، كما لم ترد عندما سئلت عما إذا كانت قوات الأمن قد اتخذت إجراء ضد الطائرة. ويحظر المرور الجوي داخل منطقة بمساحة ألف متر تحيط بالقلعة، التي ظلت مقرا لقضاء عطلات الرؤساء على مدار نصف قرن.