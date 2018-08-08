تركيا تسعى لإنهاء أزماتها مع واشنطن وألمانيا

المصدر: Ⅶ أنقرة - وكالات

أعلنت مصادر دبلوماسية، أمس، إن وفداً من مسؤولين أتراك سيتوجه إلى واشنطن خلال الساعات المقبلة لمناقشة الخلاف الدائر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وطالبت الإدارة الأميركية بأن تفرج أنقرة عن برانسون الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من عقدين واتهم بدعم الجماعة التي تلقي عليها تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب في 2016. ونفى برانسون الاتهامات. وتدهورت علاقات البلدين بسبب خلافات بشأن السياسة الخاصة بسوريا ومحاكمة القسّ الأميركي أندرو برانسون بتهم «الإرهاب».

في غضون ذلك، أكد مكتب الرئاسة في ألمانيا، أمس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية إلى برلين يومي 28 و29 من سبتمبر المقبل. ومن المرتقب أن يلتقي أردوغان، المستشارة أنجيلا ميركل، وذكر المكتب أن الجانبين يجريان «مشاورات وثيقة» حول تفاصيل برنامج الزيارة.

يُشار إلى أن العلاقات التركية الألمانية شهدت توترات على خلفية منع سياسيين تراك من إلقاء خطب في ألمانيا أمام الجالية التركية قبل الاستفتاء على إدخال تعديلات دستورية والتحول إلى النظام الرئاسي العام الماضي.