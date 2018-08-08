بولتون: قبول دعوة التفاوض فرصة النجاة الوحيدة

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اعتبر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، أن فرصة إيران الوحيدة للنجاة من العقوبات هي قبول عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتفاوض على اتفاق أكثر صرامة.

وأضاف لقناة فوكس نيوزالإخبارية «يستطيعون قبول عرض الرئيس للتفاوض معهم والتخلي عن برامجهم للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه فعلياً».

وأضاف «إذا كان النظام الإيراني يريد التحرر من الضغوط فعليهم القدوم والجلوس. الضغوط لن تهدأ مع استمرار المفاوضات».

ورفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في تصريحات اقتراح إجراء محادثات باعتباره يهدف إلى إثارة الفوضى في إيران وإرباك الناخبين الأميركيين في الداخل قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في نوفمبر.