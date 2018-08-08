المصدر: موسكو- وكالات

عبرت روسيا عن «خيبة أملها الشديدة» اثر إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران مؤكدة انها ستقوم بكل ما يلزم لإنقاذ الاتفاق النووي الذي تسعى واشنطن، إلى «نسف» تطبيقه، بحسب قولها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس: «نشعر بخيبة أمل شديدة إثر قرار الولايات المتحدة إعادة العمل بعقوباتها الوطنية على إيران»، لافتة إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى «نسف تطبيق خطة العمل المشتركة حول الملف النووي الإيراني التي انسحبت منها واشنطن بشكل آحادي الجانب».

وتابعت إن موسكو ستقوم بكل ما يلزم لحماية الاتفاق النووي وعلاقاتها الاقتصادية مع ايران مؤكدة دعمها لهذا الاتفاق الذي تم التفاوض حوله لفترة طويلة، ونوهت بأن الخطوة الأميركية تشكل مثالا واضحا على أن واشنطن تواصل انتهاك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، المتعلق بخطة العمل المشتركة والقانون الدولي.