التضخم يقفز إلى 157%

المصدر: واشنطن -وكالات

قال البروفيسور ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز الأميركية: «أعتقد أن التضخم في إيران بلغ حوالي 157في المئة»، رافضاً صحة الأرقام التي تدعيها الحكومة الإيرانية، التي تعلن بأن التضخم هو 10.2 في المئة فقط، مؤكداً أن الحكومة الإيرانية ستواجه ذلك بطباعة المزيد من النقود في ظل انهيار الريال.

وأضاف هانكي أن الإيرانيين يجب أن يقوموا بأي شكل من الأشكال بمبادلة الريال بالدولار والذهب وحتى السكر والطحين والسيارات، منوهاً: «هذا لأن التضخم بلغ ذروته، حيث وفقاً لتقييمي، فإن معدل التضخم السنوي حوالي 157 في المئة، في حين أن الحكومة تدعي بأنه حوالي 10.2في المئة».

وعارض فكرة فرض أي عقوبات على الاقتصاد وقال، إنها «غير مجدية»، موضحاً أنه «كلما كانت العقوبات أوسع، فإن النظام الحالي في إيران يستقر بشكل أكبر».

وأضاف: «ثانياً، مع فرض العقوبات، سيتم إنشاء شبكة إجرامية دولية، لأن الإيرانيين والروس والكوريين الشماليين والفنزويليين وأي بلد تم وضعه تحت طائلة العقوبات من قبل الولايات المتحدة تمكنوا من الالتفاف عليها والتهرب منها».

وتابع هانكي: «تلجأ هذه الدول إلى عصابات الجريمة المنظمة والتهريب وغيرها من الأعمال الإجرامية عليها، ولذا فإن العقوبات تثبت النظام في السلطة وأيضاً توفر البيئة لنمو المجرمين والمافيا».