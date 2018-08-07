خرق أمني يلغي 200 رحلة بمطار فرانكفورت

المصدر: وكالات

أعلنت الشرطة الاتحادية عن إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت بسبب عملية أمنية أدت إلى إلغاء حوالي مائتي رحلة جوية وتعطيل عشرات أخرى. يذكر أنه كان تم إخلاء صالة مطار ميونخ في حادث مماثل في شهر يوليو بعد خلل في نظام التفتيش.

وكتبت الشرطة الألمانية اليوم في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "سيكون هناك عمليات شرطية في أجزاء من الصالة 1 في مطار فرانكفورت"، لافتة إلى أن ذلك يشمل أيضا وقف صعود الركاب للطائرات في هذه الصالة.

وأضافت الشرطة أنه تم إخلاء المناطق الأمنية بالفعل في المستويين الثاني والثالث.

وحسب المعلومات الأولية يبدو أن هناك خللا في نظام المراقبة الأمنية وأن هناك شخصا على الأقل اجتاز المجال المؤمن في المطار دون أن تتم عملية تفتيش كاملة. ومن جانبها أكدت شركة "فرابورت" المسؤولة عن تشغيل المطار عملية الإخلاء ووقف الصعود. وقالت متحدثة باسمها إن الصعود توقف قرابة الساعة 11.30 (بالتوقيت المحلي).