4 قتلى بإطلاق نار في شيكاغو

المصدر: شيكاغو - وكالات

قتل 4 أشخاص وأصيب العشرات بجروح؛ إثر إطلاق نار كثيف شهدته مدينة شيكاغو الأميركية لمدة ساعات الليلة قبل الماضية.

وذكرت شرطة المدينة، أن 40 شخصاً على الأقل أصيبوا بطلقات نارية، وأن 4 منهم لقوا حتفهم، في تصاعد حاد للعنف في المدينة، في حين تقول السلطات إن استخدام السلاح في حوادث العنف تشهد تراجعاً هذا العام. وقال رئيس إدارة الدوريات بإدارة شرطة شيكاغو، فريد والر: «كانت عمليات إطلاق نار عشوائية وأخرى مقصودة في شوارعنا».

وأضاف، أن أكثر وقائع إطلاق النار مرتبطة بعنف العصابات بالمدينة، التي يعيش فيها نحو 2.7 مليون شخص، وهي ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان. وذكرت الشرطة، أن المسلحين استهدفوا حفلة مقامة في شارع وتجمعاً أعقب جنازة وتجمعات أخرى في ليلة شهدت احتشاد الآلاف لحضور حفل موسيقي في وسط المدينة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن أكثر وقائع العنف حدثت في القسم الغربي من المدينة، حيث أصيب 25 شخصاً بطلقات نارية في هجمات متفرقة.

كانت صحيفة «شيكاغو تريبيون»، التي تتابع إحصاءات حوادث إطلاق النار، قالت في وقت سابق من الشهر، إن وقائع إطلاق النار في المدينة تراجعت بمقدار 533 واقعة حتى مطلع أغسطس الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.