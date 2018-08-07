قتيل وعشرات الجرحى جراء انفجار في إيطاليا

المصدر: Ⅶ روما - وكالات

لقي شخص حتفه وأصيب العشرات جراء انفجار شاحنة بالقرب من مطار بولونيا الإيطالي بعدما اصطدمت شاحنتان على طريق سريع مما أدى إلى تصاعد كرة من اللهب والدخان الأسود إلى السماء.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن الانفجار تسبب في انهيار جزء من جسر على طريق سريع.

وأظهرت لقطات مصورة بالفيديو بثتها الشرطة عبر «تويتر» أنقاض الجسر.

وأظهرت صورة جوية نشرها طاقم الإطفاء، دخاناً أسود، وعدة سيارات محترقة في مكان انتظار للسيارات. وأغلقت عدة طرق قريبة من موقع الانفجار. وتعقدت جهود إطفاء النيران جراء درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة.

وذكرت الشرطة الإيطالية إصابة نحو 60 آخرين موضحة أنها أغلقت الطريق السريع الذي شهد التصادم إضافة إلى المنطقة المحيطة في بورجو بانيجالي على مشارف بولونيا.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن شاحنة تحمل سيارات اصطدمت بناقلة محملة بمواد قابلة للاشتعال على أحد الجسور. وانهار جزء من الجسر، وامتد الانفجار والنيران إلى مرآب للسيارات تحت الجسر حيث اشتعلت النيران في عدة سيارات مما أدى لانفجارها.

وتوجه أفراد الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث.