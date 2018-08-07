غرامات تصل إلى 16 مليار دولار بسبب معدلات العوادم الأوروبية الجديدة

المصدر: Ⅶ لندن ـ د ب أ

قدرت دراسة اقتصادية الغرامات التي يمكن أن تتكبدها شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي إذا لم تتمكن من الالتزام بمعدلات العوادم الأوروبية الجديدة بـ14 مليار يورو (16 مليار دولار).

يذكر أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تطبيق قواعد ومعايير عوادم السيارات الجديدة مرحلياً في 2020 على أن يتم تطبيقها بالكامل في العام التالي. وبحسب تقرير مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» للاستشارات الاقتصادية ومقرّها في لندن، فإن «تحولاً واسع النطاق» في الطلب على السيارات الكهربائية هو الوسيلة الوحيدة لضمان عدم تجاوز معايير العوادم الأوروبية الجديدة. وكان تقرير سابق لمؤسسة «إكسان بي إن بي باريبا» قد أشار إلى أن شركتي صناعة السيارات الفرنسيتين «بيجو ستروين» و«رينو» هم الأكثر عرضة لدفع مثل هذه الغرامات، حيث ستسبب هذه الانتهاكات ضرراً كبيراً لأرباح الشركات، وهو ما يعني ألا يكون الفشل في الالتزام بالقواعد الجديدة «خياراً مطروحاً».