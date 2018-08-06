روسيا تستدعي السفير اليوناني في موسكو

المصدر: وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين إنها استدعت السفير اليوناني في موسكو لإبلاغه برد روسيا على "التصرفات غير الودية" التي قامت بها أثينا في يوليو في إطار خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وطردت أثينا الشهر الماضي دبلوماسيين روسيين ومنعت شخصين آخرين من دخول البلاد بسبب مساع لرشوة مسؤولين وتأجيج اضطرابات بهدف إحباط صفقة ستسمح لمقدونيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.