تحطم طائرة عسكرية في سويسرا ومقتل جميع ركابها

المصدر: برن - وكالات

أعلنت شرطة كانتون غريزون شرقي سويسرا أن 20 شخصاً هم جميع ركاب الطائرة العسكرية السويسرية التي تحطمت أول من أمس في منطقة جبلية، لقوا حتفهم. وقالت الناطقة باسم الشرطة إنيتا سنتي، في مؤتمر صحافي عقدته في بلدة فليمس عند سفح جبل بيز سيغناس الذي يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة آلاف متر: «تؤكد الشرطة بحزن أن جميع الركاب الـ20 قُتلوا». وكان ثلاثة نمساويين و17 سويسرياً على متن الطائرة «جيه يو-52» عندما سقطت على الجانب الغربي من جبل بيز سيغناس بمنطقة جروبوندين.

ويعود إنتاج الطائرة ذات المحركات الثلاث إلى ثلاثينيات القرن الماضي كطائرة عسكرية قبل أن تُستخدم في نقل السياح إلى المناطق الخلابة وفي رحلات الطيران العارض. وكانت الطائرة عائدة من لوكارنو قرب الحدود الجنوبية لسويسرا إلى دوبندورف في زوريخ.