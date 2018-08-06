محامي ترامب: الرئيس سيقاوم أي استدعاء للتحقيق

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن أحد محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن محامي الرئيس سيتحدّون أمام المحاكم أي استدعاء من المحقق الخاص الذي يحقق في اتصالات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.

وقال المحامي جاي سيكولو لشبكة «إيه.بي.سي» التلفزيونية إن أي معركة قانونية بشأن ما إذا كان يمكن إجبار الرئيس على الإدلاء بشهادته ستُرفع إلى المحكمة العليا. وأضاف أن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيتطوّع بالجلوس لإجراء حديث مع المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق فيما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات الأميركية عام 2016، وفي أي تنسيق محتمل بين حملة ترامب ومسؤولين من موسكو.

وسيكون من حق مولر إصدار طلب استدعاء يجبر الرئيس الأميركي على الإدلاء بشهادته إذا اختار ترامب غير ذلك. وقال سيكولو إن من سلطة الرئيس بموجب المادة الثانية في الدستور الأميركي وقف أي تحقيق تجريه وزارة العدل. وتركز جزء من تحقيق مولر على اجتماع قبل شهور من الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي عُقد في نيويورك بين مسؤولين روس والابن الأكبر للرئيس ومساعدين له في الحملة الانتخابية.

وقال ترامب، في بادئ الأمر، إن الاجتماع كان يتعلق بإجراءات تبني الأطفال الروس، لكنه قال على «تويتر» إنه كان لمعرفة معلومات عن منافسته في الانتخابات المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأظهرت رسالة بالبريد الإلكتروني أصدرها ترامب الابن بنفسه أنه كان حريصاً على الاجتماع، لأن حملة أبيه تلقّت عرضاً بالحصول على معلومات تضر بمنافسته.

وقال ترامب وابنه، في ذلك الوقت، إن ترامب المرشح للرئاسة لم يكن على علم بهذا الاجتماع، وإن الاجتماع نفسه لم يكن مفيداً للحملة.