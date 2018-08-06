ترامب: حرائق الغابات في كاليفورنيا كارثة كبيرة

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن البيت الأبيض في بيان أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف حرائق الغابات التي تستعر في ولاية كاليفورنيا بأنها «كارثة كبيرة»، وأمر بتوفير التمويل الاتحادي لمساعدة الجهود في المناطق المنكوبة.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب «أمر بمساعدات اتحادية في المناطق التي تضررت بحرائق الغابات والرياح القوية اعتباراً من 23 يوليو الماضي حتى الآن».

وقال مسؤولون إن شخصاً سابعاً لقي حتفه في حريق غابات شمالي الولاية مع اتساع رقعة حرائق أخرى أكثر من 25 في المئة الليلة قبل الماضية كما أنها لا تزال تنتشر. وصدرت أوامر بإجلاء المزيد من السكان عن منازلهم.

ونقلت قناة تابعة لشبكة «سي بي إس» عن ناطق باسم شركة «بي جي آند إي» للكهرباء قوله إن عاملاً في الشركة لقي حتفه في حريق «كار فاير» الذي يستعر على بُعد نحو 261 كيلومتراً إلى الشمال من سكرامنتو.