الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات في الخليج العربي

المصدر: طهران- وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني،أمس، أنه أجرى مناورات حربية في الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة، مضيفاً أنها استهدفت «مواجهة تهديدات محتملة»، وفقاً لوكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا لـوكالة «رويترز»،الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران بدأت بتنفيذ تدريبات في مياه الخليج العربي، في تقديم على ما يبدو لموعد مناورات سنوية وسط تصاعد للتوترات مع واشنطن.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الحرس، رمضان شريف، قوله: «أجري هذا التدريب بهدف ضبط وحماية أمن الممر المائي الدولي وفي إطار برنامج تدريبات الحرس العسكرية السنوية».

وأكدت القيادة المركزية بالجيش الأميركي، الأربعاء الماضي، أنها رصدت تكثيفاً للنشاط البحري الإيراني، وامتد النشاط إلى مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي لشحنات النفط الذي هدد الحرس الثوري بإغلاقه.

وأبدى شريف رضاه عن «التدريبات البحرية الناجحة للحرس»، مؤكداً على «الحاجة للحفاظ على التأهب الدفاعي وتعزيزه».

وقال مسؤول أميركي، طالباً عدم نشر اسمه، إن نحو 100 سفينة ربما شاركت في المناورات ومن بينها زوارق صغيرة.

وأضاف، أن المناورات استهدفت فيما يبدو إرسال رسالة إلى واشنطن التي تهيل الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران، لكنها لم تصل حتى الآن إلى حد استخدام الجيش الأميركي في مواجهة أشرس مع إيران ووكلائها.

وتشعر إيران بالغضب لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على طهران.