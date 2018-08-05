5 قتلى بهجوم لبوكو حرام في نيجيريا

المصدر: Ⅶ كانو (نيجيريا) - أ.ف.ب

قتل خمسة أشخاص على الأقل في هجوم شنته بوكو حرام على قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد أمس عناصر في ميليشيا تتصدى للإرهابيين.

ووصل المسلحون في عشر شاحنات مساء الجمعة إلى قرية غساروا المجاورة لموقع مونغونو العسكري وأضرموا النار في المنازل.

وقال قيادي في ميليشيا مدنية تدافع عن القرية إن «خمسة أشخاص قضوا في الحريق هم مسنان وثلاثة أطفال». وأورد عضو آخر في الميليشيا أن المتمردين راقبوا المواد الغذائية والماشية تحترق من دون أن ينهبوا أياً منها.

وقتل أحد عشر جندياً نيجيرياً وثلاثة مدنيين الأسبوع الفائت في هجوم على موقع عسكري في المنطقة نفسها التي يسيطر عليها جناح بوكو حرام بزعامة مصعب البرناوي والذي أعلن ولاءه لتنظيم داعش.

ولا تزال بوكو حرام تشكل تهديداً كبيراً رغم تأكيد الحكومة النيجيرية المتكرر أنها على وشك إلحاق الهزيمة بالجماعة المتطرفة.