هواة يطلقون صاروخاً

المصدر: كوبنهاغن - د ب أ

وصل صاروخ تجريبي من صُنع هواة مولعين بالفضاء في الدنمارك إلى ارتفاع يزيد على ستة كيلومترات أمس.وابتهج أعضاء مجموعة «كوبنهاجن سب أوربيتالز» لدى التحكم في الصاروخ بنجاح من نقطة إقلاعه على منصة عائمة إلى موقع هبوطه في بحر البلطيق. وقال المهندس يورجين سكايت: «لقد سار الأمر بشكل رائع للغاية. لم تحدث أي مشكلات.

كنا نتوقع حدوث خطأ عند الإطلاق، لكن هذه المرة تم إطلاقه دون حدوث أي عوائق». وذكرت المجموعة أن الصاروخ الذي يبلغ وزنه 178 كيلوغراماً، واسمه «نيكسو-2» قد يصل نظرياً إلى ارتفاع يتراوح ما بين 10 و 15 كيلومتراً.