وحش الحلبة عمدةً لولاية تينيسي الأميركية

المصدر: البيان الالكتروني

انتخب نجم المصارعة الاستعراضية، غلين جيكوبز، المعروف بأداء دور وحش الحلبة المقنع، عمدة لولاية تينيسي الأميركية.

وقد فاز جيكوبز، المعروف أيضا باسم كين، بثلثي الأصوات في بلدة نوكس متقدما عن المرشحة الديمقراطية ليندا هيني، وفق ما ذكرت "بي بي سي" البريطانية.

وركز المرشح الجمهوري، البالغ من العمر 51 عاما، حملته الانتخابية على "خفض الضرائب وتحسين البنى التحتية وعلى تكريس الشفافية".

وأصبح نجم المصارعة الاستعراضية الثاني الذي يتولى منصبا حكوميا في الولايات المتحدة بعد جيسي فانتورا.

وقد انتخب فانتورا عمدة لبروكلين بارك في ولاية مينيسوتا عام 1990، ثم انتخب بعدها حاكما للولاية عام 1998.