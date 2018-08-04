مقتل 11 من طالبان في غارة جوية بأفغانستان

المصدر: وكالات

صرح مسؤول أفغاني أن ما لا يقل عن 11 من مقاتلي طالبان لقوا حتفهم في اشتباك بين قوات الأمن والجماعة المتمردة في أوروزجان اعقبه هجوم جوي ليلة أمس الجمعة، فيما قتل ثلاثة من أفراد قوات الأمن وأصيب أربعة آخرون.

وقال محمد معروف أحمد زاي، قائد شرطة اوروزجان، إن الاشتباك اندلع عند منتصف ليل الجمعة عندما اقتحم نحو 12 من طالبان أجزاء من منطقة شانتو،بحسب قناة"تولو نيوز"الإخبارية الافغانية.

وأضاف زاي أن قوات الأمن انسحبت بعد صدام مع طالبان عندما وصل الدعم الجوي.

وتابع أن القوات الأجنبية نفذت غارة جوية على المسلحين، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح، دون تحديد اعداد.

وذكر إن عناصر طالبان التي نجت من الموت فرت من المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، قد ذكرت ،في بيان اصدرته اليوم السبت ، أن 45 متمردا على الأقل سقطوا مابين قتيل وجريح فى عمليات نفذتها قوات الأمن الأفغانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فى جميع أنحاء البلاد.



ووفقاً لبيان وزارة الدفاع ، فقد شنت قوات الأمن تسع عمليات تطهير في أنحاء مختلفة من البلاد.



وتم القيام بالعمليات في اقاليم ننكارهار وكونار وغازني وباكتيكا وبكتيا وأوروزجان وفرح وفرياب وقندز ونيمروز و هلمند.



ووفقا للبيان، قتل ما لا يقل عن 24 مسلحا وأصيب 21 آخرون خلال العمليات.



من ناحية أخرى ، نفذت قوات الأمن ثلاث غارات جوية على مخابئ لمتمردين في البلاد ، حسب البيان.