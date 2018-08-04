سلفا كير: اتفاق السلام الجديد في جنوب السودان لن ينهار

المصدر: جوبا - رويترز

قال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، أمس، إن اتفاق السلام الجديد بين الحكومة وجماعة التمرد الرئيسية في البلاد، لن ينهار لأنه لم يُفرض على الطرفين مثل اتفاقات سابقة.

وأضاف كير في مؤتمر صحافي في العاصمة جوبا، إنه سيسافر إلى الخرطوم لتوقيع الاتفاق في مراسم تقام غداً الأحد. ومن المقرر أن يحضر المراسم أيضاً رياك مشار زعيم المتمردين.

وقال كير: «اتفاق 2015 فُرض علينا ولم تتح لنا الفرصة للتعبير عن رغبتنا، ولهذا عندما ذهبت للتوقيع، أبديت تحفظاتي ولم يأخذوني على محمل الجد إلى أن انهار الاتفاق أمامهم، الاتفاق الجديد لن يواجه المصير ذاته، هذا الاتفاق لن ينهار وأنا واثق من أنه لن ينهار، لأن شعب جنوب السودان وافق الآن على أن عليه أن يحقق السلام بين فئاته». وأضاف كير أن المفاوضات الخاصة باتفاق السلام اكتملت وأن أي قضايا عالقة مع معارضيه ستسوى بعد توقيع الاتفاق.

وأبدت بعض جماعات المعارضة شكوكها في الاتفاق الجديد وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن به الكثير من النقائص ومنها الافتقار الخطير للاتساق فيما يتعلق بتخصيص نسب تقاسم السلطة في كل مستويات الحكم. وسيكون هناك 20 عضواً من جماعة كير في الحكومة الجديدة المؤلفة من 35 عضواً، فيما ستحصل جماعة مشار ومجموعات معارضة أصغر على باقي المناصب. وقال كير للصحافيين: «سأوقع الاتفاق وسنبقى ملتزمين وسنطبقه».