39 قتيلاً بهجوم انتحاري استهدف مسجداً في أفغانستان

المصدر: كابول - رويترز

قالت الشرطة الأفغانية ومسؤولون حكوميون، أمس، إنّ 39 شخصاً قتلوا في تفجير انتحاري استهدف مسجداً شرق أفغانستان، وإن عدد القتلى والمصابين قد يرتفع في وقت لاحق. وقال راز محمد ماندوزاي قائد الشرطة في باكتيا، إن متطرّفيْن كانا يرتديان البرقع هاجما المسجد في مدينة كرديز بإقليم باكتيا بشرق البلاد، حيث كان أكثر من 100 شخص يؤدون صلاة الجمعة. وأصيب 80 شخصاً على الأقل في الهجوم الذي استهدف مسجد خواجة حسن، والذي استخدم فيه الرصاص والمتفجرات. وقال مستشفى مدينة كرديز إنه استقبل 50 شاباً على الأقل و20 طفلاً مصابين في الهجوم.

وقال عبد الله حضرة المسؤول الحكومي الكبير من موقع الهجوم، إن المسلحين فتحا النار على المصلين وفجر أحدهما نفسه. وأطلق الحراس الموجودون عند المسجد الرصاص على المسلح الآخر فأردوه قتيلاً. وطبقاً لرواية شاهد عيان، دخل المهاجمان باحة المسجد وهما يرتدي كل منهما نقاباً يغطي الوجه بالكامل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.