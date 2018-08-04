احتجاج ياباني لاقتراب سفينة كورية جنوبية من جزر مُتنازع عليها

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت الحكومة اليابانية، أمس، أنها قدمت احتجاجاً لدى كوريا الجنوبية؛ بسبب إرسال سفينة أبحاث إلى المياه الواقعة حول مجموعة من الجزر الصخرية التي تتنازع الدولتان على السيادة عليها. وطالبت اليابان مرتين بأن توضح كوريا الجنوبية أنشطة السفينة البحثية، بعدما أبحرت في المنطقة الواقعة حول الجزر الخاضعة لإدارة سيئول يومي الخميس والأربعاء. كما تزعم اليابان أحقيتها في الجزر المعروفة لديها باسم تاكيشيما وفي كوريا الجنوبية باسم دوكدو.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحافي: «لقد رفعنا احتجاجاً قوياً لدى كوريا الجنوبية، وقلنا إننا لن نسمح بأيٍّ من أنشطة السفينة من دون تصريح منا». وردّت سيئول على الاحتجاج بالتأكيد أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي كوريا الجنوبية.