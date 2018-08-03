تحذير أوروبي من الحر.. والجفاف يكشف أسلحة من الحرب العالمية الثانية

المصدر: Ⅶروما - رويترز

أصدرت دول مطلة على البحر المتوسط تحذيرات من موجة حر شديد رفعت درجة الحرارة، أمس، إلى 40 درجة مئوية في أوروبا كما أدى تراجع منسوب المياه إلى الكشف عن ذخائر من الحرب العالمية الثانية في نهر بألمانيا.

وأصدرت إيطاليا تحذيرات حمراء وهي الأعلى على مقياس من ثلاثة مستويات، وذلك بمناطق في وسط وشمال البلاد شملت مدناً سياحية رئيسية ومنها العاصمة روما وفلورنسا والبندقية.

وأعلنت البرتغال أن الحرارة قد تحطم أرقاماً قياسية في الأيام المقبلة وحذرت من مخاطر اندلاع حرائق غابات كتلك التي أودت بحياة 114 شخصاً العام الماضي وهي كارثة أجبرت وزير الداخلية على الاستقالة.

وفي ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، حذرت الشرطة من لمس القذائف والألغام وغيرها من الأسلحة التي ظهرت من بين الأوحال على ضفاف نهر إلبه منذ تسببت موجة الحر في انخفاض كبير في منسوب المياه. وخلال أسابيع قليلة اكتشفــــت الشرطة 24 قطعة تعود للحرب العالمية الثانية ألقتها القوات الروسية والغربية والألمانية في نهاية الصراع قرب المياه.