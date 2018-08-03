716 مليار دولار موازنة «البنتاغون» في 2019

المصدر: Ⅶواشنطن - أ.ف.ب

وافق الكونغرس الأميركي على موازنة قدرها 716.3 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» للعام 2019 بما يُسرّع الإنفاق العسكري ويدعم الموقف الأميركي في مواجهة روسيا، وفي الوقت نفسه يتفادى إثارة غضب دونالد ترامب الذي يتعيّن عليه المصادقة عليها. ووافق مجلس الشيوخ على قانون موازنة الدفاع بغالبية 87 صوتًا مقابل 10، بعد أسبوع واحد من حصوله على 359 صوتًا مقابل 54 في مجلس النواب.

وقال وزير الدفاع جيم ماتيس في بيان: أشعر بالامتنان لتصميم أعضاء الكونغرس، من الحزبين، على تبنّي قانون موازنة الدفاع خلال وقت قياسي هذا العام. ويُفرج القانون عن مبلغ 69 مليار دولار للعمليات الخارجية الجارية (أفغانستان، سوريا، العراق، الصومال..)، ويشتمل على زيادة قدرها 2.6 في المئة على رواتب أفراد القوات المسلحة، ويُتيح صرف عشرات المليارات من أجل الاستثمار في تحديث البحرية والقوات الجوية والصواريخ الأميركية.

ويحظر القانون على البنتاغون تسليم أي مقاتلة من طراز إف-35 إلى تركيا، في حال لم تلتزم بعدم المضي قدماً في مفاوضاتها مع روسيا لشراء أنظمة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية.