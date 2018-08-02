أميركا تفرض عقوبات على وزيرين تركيين

المصدر: واشنطن - وكالات

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد غول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، بسبب احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون، وقالت سارة ساندرز، الناطقة باسم البيت الأبيض، إن الوزيرين أدّيا دوراً رئيساً في اعتقاله في 2016 ثم احتجازه.

وبموجب العقوبات فإن أي ممتلكات تعود للوزيرين داخل الولاية القضائية الأميركية سيتم احتجازها، ويُحظر على الأفراد الأميركيين بشكل عام الدخول في معاملات معهما. وتأتي العقوبات بموجب أمر تنفيذي يرجع إلى عام 2017، ويبني على قانون يسمح للحكومة بمعاقبة الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد.