مئات الدنماركيين يحتجون على حظر النقاب في الأماكن العامة

المصدر: ستوكهولم - وكالات

دخل القانون الدنماركي الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ، أمس، وينصّ على منع تغطية الوجه تحت طائلة فرض غرامة.

وتجمّع مئات الدنماركيين في العاصمة كوبنهاغن، للاحتجاج على فرض حظر جديد على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، متهمين الحكومة بالتعدي على حق النساء في أن يرتدين ما يحلو لهن.

وفرض البرلمان الحظر في مايو، لتنضم الدنمارك إلى فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في الدفاع عما يقول بعض الساسة إنه قيم العلمانية والديمقراطية.

وبدأ المحتجون، وكثير منهم نساء ارتدين النقاب، مسيرة من ضاحية نوريبرو بوسط العاصمة إلى مركز شرطة بيلاهوي بضواحي المدينة.

وشاركت في التظاهرة مسلمات لا يرتدين النقاب، إضافة إلى دنماركيات غير مسلمات ارتدين النقاب، ولم تشهد التظاهرة أي حوادث.