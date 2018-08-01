لقاء بين ماكرون وماي لبحث «بريكست» الجمعة

المصدر: باريس - وكالات

أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيلتقي ر٢ئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بعد غدٍ الجمعة في قلعة بريغانسون (جنوب فرنسا).

وستتناول المحادثات خصوصاً ملف بريكست فيما المفاوضات تتعثر حول التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتنظيم عملية الخروج ووضع أسس لعلاقة مستقبلية.

وبعد عقد اجتماع عمل، من المقرر أن تشارك ماي مع زوجها فيليب في عشاء خاص مع ماكرون وزوجته، في هذا المقر الذي يمضي فيه ماكرون اجازته الصيفية.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هانت خلال زيارته باريس أمس عن «قلقه من خطر فعلي لحصول بريكست من دون اتفاق». وأضاف عبر إذاعة فرنسا الدولية أن «الحكومة البريطانية اقترحت حلاً ولكن أخشى أن كثيرين في الاتحاد الأوروبي يعتقدون انه يكفي الانتظار مدة أطول لتغير بريطانيا موقفها».