طاجيكستان: قائد الهجوم على السياح تدرّب في إيران

المصدر: دوشنبه - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية في طاجيكستان، أمس، أن قائد المجموعة التي نفذت الهجوم على السياح تدرب في إيران. وأكد وزير الداخلية في طاجيكستان، رمضان حامرو رحيم زاده، أن مسلحين وراء مقتل 4 سياح، بعد أن أعلنت سابقاً أنه حادث مروري. واتهمت حكومة طاجيكستان حزباً محظوراً بالوقوف وراء هجوم أسفر عن مقتل أربعة سياح من الولايات المتحدة وسويسرا وهولندا. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها اعتقلت أربعة آخرين، وألقت اللوم على حزب النهضة بطاجيكستان في الهجوم. وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلاً عما وصفته باعتراف لمشتبه به معتقل قوله إن زعيم المهاجمين تدرب في إيران، وإن المجموعة كانت تعتزم الفرار إلى أفغانستان بعد الهجوم.