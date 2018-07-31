ترامب يشيد بسياسات الهجرة الإيطالية

المصدر: Ⅶ واشنطن - أ ف ب، رويترز

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالنهج الإيطالي الذي يزداد تشدداً تجاه الهجرة، وذلك في مُستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في البيت الأبيض أمس. وقال ترامب لكونتي في المكتب البيضاوي: «أتفق كثيراً مع ما تفعله فيما يتعلق بالهجرة، والهجرة غير الشرعية وحتى الهجرة الشرعية». وأضاف: «لقد اتخذ كونتي موقفاً قوياً للغاية على الحدود، لم يتخذ مثله سوى القليل من الدول. وبصراحة، أرى أنه يفعل الصواب».

واستقبل ترامب في البيت الأبيض كونتي، الزعيم الأوروبي الشعبوي الذي تجمعه قواسم مشتركة بالرئيس الأميركي، خصوصاً في ملفي الهجرة والتجارة.

وبدأت الزيارة بمصافحة بين الاثنين وبدا كونتي مبتسماً. وقال ترامب إنه «لشرف عظيم» أن يستقبل كونتي، مشيداً بما يفعله من «عمل رائع»، ومشيراً إلى أنهما التقيا وأصبحا صديقين خلال قمة مجموعة السبع في كندا.

وقال ترامب إن كونتي يتخذ «موقفاً حازماً جداً» إزاء الهجرة، في حين اعتمد ترامب سياسة «عدم التهاون المطلق» على الحدود الأميركية، ولم يتردد في فصل مئات الأطفال عن أهاليهم بعد توقيفهم لعبورهم الحدود مع المكسيك في شكل غير قانوني. وأضاف ترامب: «أتفق إلى حد كبير مع ما تفعلونه في ما يتعلق بالهجرة والهجرة غير الشرعية وحتى الهجرة الشرعية»، مشجعاً الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذوه.

والزيارة هي الأولى لرئيس الوزراء الإيطالي الذي اختير رئيساً للوزراء من جانب مسؤولي حزبي حركة خمس نجوم والرابطة (يمين متطرف) اللذين فازا في الانتخابات البرلمانية في مارس.