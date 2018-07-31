تحقيق جديد عن «الماليزية» يفيد بتلاعب في أجهزة التحكم

المصدر: Ⅶ كوالالمبور - رويترز وأ.ف.ب

أصدر محققون أمس تقريراً عن طائرة الرحلة «إم.إتش 370» المفقودة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، وقالوا إن من المرجح أن أجهزة التحكم بالطائرة تم التلاعب بها عمداً حتى تحيد عن مسارها لكنهم لم يتمكنوا من تحديد المسؤول عن ذلك.

ولم يتضمن التقرير المؤلف من 495 صفحة نتيجة بشأن ما حدث على متن الطائرة التي اختفت وعلى متنها 239 شخصاً وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس 2014، ليظل أحد أكبر ألغاز حوادث الطيران في العالم قائماً.

وقال كوك سو تشون رئيس فريق التحقيق الخاص بالسلامة في الرحلة «إم.إتش 370» للصحافيين «لا يمكن أن تكون الإجابة حاسمة إلا بالعثور على الحطام». وأوقفت ماليزيا يوم 29 مايو الماضي عملية بحث استمرت ثلاثة أشهر أجرتها شركة (أوشن إنفينيتي) الأميركية شمل مساحة 112 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي ولم تتوصل إلى نتائج مهمة.

وكانت هذه ثاني عملية بحث كبيرة بعد أن أنهت استراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مجدية تكلفت 200 مليون دولار استرالي (147 مليون دولار) وغطت مساحة 120 ألف كيلومتر مربع العام الماضي.

وتحاول ماليزيا ومحققون دوليون تحديد سبب انحراف الطائرة عن مسارها المقرر وابتعادها آلاف الأميال قبل أن تسقط في المحيط الهندي. ويعتقد خبراء أن شخصاً ربما أغلق عمداً جهاز الاتصال بالطائرة قبل تحويل مسارها. والطائرة من طراز بوينغ 777.

وكان قائد الطائرة زهاري أحمد شاه أجرى آخر اتصال ورد من الطائرة مع مغادرتها الطائرة المجال الجوي الماليزي واختتمه قائلاً «تصبحون على خير، الرحلة الماليزية 370».

وأظهر تقرير نهائي من 440 صفحة لهيئة سلامة النقل الأسترالية العام الماضي أن زهاري اتبع مساراً على جهاز محاكاة الطيران في منزله قبل ستة أسابيع من اختفاء الطائرة «مماثل مبدئياً» للمسار الذي حلقت فيه الطائرة بالفعل.

وقال كوك إن المحققين راجعوا تاريخ الطيار ومساعده وإنهم راضون عن ماضيهما وتدريبهما وصحتهما العقلية.

وأضاف «لا نؤيد الرأي القائل إنها قد تكون واقعة من فعل الطيارين». لكنه تابع قائلاً إنهم لا يستبعدون أي احتمال نظراً لأن انعطاف الطائرة تم يدوياً، كما أن أنظمة الطائرة أُغلقت يدوياً. وقال «لا يمكننا استبعاد حدوث تدخل غير مشروع من طرف ثالث».

وأضاف أنه تم فحص ماضي جميع ركاب الطائرة المنتمين إلى 15 دولة في بلدانهم وأفادت النتائج أنه لا يوجد ما يريب بشأنهم. وانتقد أقارب ركاب الطائرة الماليزية تقرير فريق التحقيق الذي نشر أمس معتبرين أنه لم يقدم أي معلومة جديدة.