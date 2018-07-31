ترامب: لن نسمح لطهران بامتلاك «النووي»

المصدر: Ⅶ واشنطن، طهران - وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مطالباً دول العالم بالانضمام لحملته بردع طهران عن أنشطتها، ومع ذلك أعرب عن استعداده للقاء الإيرانيين «الذين يواجهون أوقاتاً صعبة».

وصرّح ترامب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في البيت الأبيض: «اتفقنا أنا ورئيس الوزراء على أن إيران يجب ألّا تمتلك سلاحاً نووياً». وجدّد وصفه للاتفاق النووي، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما مع طهران عام 2015، بـ«السيئ».

وقبل أيام من فرض عقوبات أميركية، يبدو المشهد الاقتصادي في إيران فوضوياً مع انهيار الريال الإيراني بأكثر من النصف. واعتقلت السلطات 29 شخصاً بتهم كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف الأجنبي، ومحاولتهم التربح من خلال رفع أسعار السلع. وأثارت العودة المتوقعة للعقوبات احتجاجات في الشوارع، وغضباً شعبياً. وتعهّد البنك المركزي باتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة السيطرة على سعر العملة.