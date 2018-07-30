في خطأ "فادح".. وزير خارجية بريطانيا: زوجتي يابانية

المصدر: وكالات

في زلة لسان خلال أول زيارة له إلى الصين بصفته وزير خارجية بريطانيا الجديد، قال جيريمي هانت اليوم الاثنين لنظيره الصيني إن زوجته يابانية، لكنه تدارك خطأه سريعا.

وفي مستهل محادثاتهما في بكين، قال هانت لوزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي إن علاقة قديمة تربطه بالصين تبدأ برحلة بحقيبة ظهر عندما كان عمره 19 عاما.

وأضاف هانت مثيرا بكلماته الضحكات في الغرفة "زوجتي يابانية - زوجتي صينية. هذا خطأ فادح".

وتابع قائلا "زوجتي صينية وأطفالي نصف صينيين لذا فلدينا جد وجدة صينيان يعيشان في شيآن وروابط عائلية قوية في الصين".