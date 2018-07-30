تدهور قياسي للريال الإيراني

المصدر: Ⅶ طهران - وكالات

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض جديد، أمس، متجاوزاً المئة ألف ريال للدولار، مع تأهب الإيرانيين للسابع من أغسطس عندما ستقوم الولايات المتحدة بإعادة فرض دفعة أولى من العقوبات على اقتصادهم.

وهبطت العملة إلى 111 ألفاً و500 ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، من نحو 97 ألفاً و500 ريال، أول من أمس، بحسب موقع أسعار صرف العملات بونباست.كوم. وقالت مواقع أخرى، إن الدولار سجل ما بين 108 آلاف و500 ريال و116 ألفاً و600 ريال.

وخسر الريال الإيراني نصف قيمته مقابل الدولار خلال أربعة أشهر، متخطياً عتبة 50 ألفاً للمرة الأولى في مارس، نظراً لضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون أثر العقوبات. وسعت الحكومة لتثبيت السعر عند 42 ألفاً في أبريل، وهددت بملاحقة تجار السوق السوداء. لكن تلك التجارة تواصلت وسط قلق الإيرانيين من استمرار الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد، وحولوا عملتهم إلى الدولار كطريقة آمنة للحفاظ على مدخراتهم.