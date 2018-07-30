مقتل 14 في زلزال قوي ضرب جزيرة إندونيسية

المصدر: ■ جاكرتا - أ.ف.ب

لقي 14 شخصاً وجرح مئات آخرون أمس في زلزال بلغت شدته 6,4 درجات ضرب جزيرة لومبوك السياحية في جنوب شرقي إندونيسيا ملحقاً أضراراً بآلاف المنازل، كما قال مسؤولون.

وبين قتلى الزلزال الذي وقع على عمق قليل في وقت مبكر خمسة أطفال. وقد دفع السكان إلى مغادرة بيوتهم في حالة هلع وتسبب بانزلاقات في التربة على طرق شعبية لتسلق الجبال.

وأثار عدد كبير من الهزات الارتدادية خوف العديد من الناجين. وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن أكثر من 120 هزة ارتدادية سجلت بلغت شدة أقواها 5,7 درجات.

وأعلن المسؤولون المحليون حالة الطوارئ لثلاثة أيام. ويتوقع أن يقوم الرئيس جوكو ويدودو بتفقد المنطقة صباح اليوم الاثنين حسب الناطق باسمه.

وقال الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو في بيان، «استناداً إلى تقارير، قتل 14 شخصاً وجرح 162 آخرون وتضررت آلاف المنازل»، وأضاف أن خمسة من القتلى أطفال.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية أن ماليزية واحدة قتلت وجرح ستة آخرون، وقالت إن «جميعهم كانوا على سفح جبل رينجاني عندما وقع الحادث»، في إشارة إلى البركان الشهير الذي يشرف على المنطقة.

وقال متسلق جبال ماليزي يدعى خير العظيم لصحيفة «ستريتس تايمز» إن مجموعته غير قادرة على مغادرة سيمبالون لأن العديد من الطرق بما فيها الطريق الرئيسية تضررت.