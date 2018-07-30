أفغانستان تهنئ عمران خان وتدعوه إلى زيارة كابول

المصدر: ■ إسلام آباد، كابول - وكالات

هنأ الرئيس الأفغاني أشرف غني بطل الكريكت السابق عمران خان على فوزه في الانتخابات الوطنية في باكستان، ودعاه لزيارة كابول، حسبما قال نعيم الحق، أحد قادة حزب خان «حركة الإنصاف».

وقال غني في تغريدة له:«لقد وجهت دعوة مفتوحة للسيد خان، وأعرب عن رغبته في زيارة كابول قريبا». وأضاف غني في تغريدته: «اتفقنا على التغلب على الماضي ووضع أساس جديد لمستقبل سياسي واجتماعي واقتصادي مزدهر للبلدين». وفي خطاب الفوز، بعد يوم من الانتخابات، ناقش خان قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات مع أفغانستان.

إلى ذلك، أكد مصدر حكومي باكستاني أمس أن رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي سجن في وقت سابق الشهر الجاري بتهمة الفساد تعرض لوعكة صحية ويجري نقله إلى المستشفى.

ودخل نواز وابنته السجن في 13 يوليو الجاري بعد أن حكمت عليهما محكمة لقضايا الفساد، بالحبس 10 سنوات وسبع سنوات على التوالي، على خلفية امتلاك عقارات في بريطانيا، تكشفت بعد فضيحة تسريب أوراق بنما.

وقال نائب وزير الداخلية في ولاية البنجاب شوكت جافيد للتلفزيون الحكومي «إن الأطباء نصحوا بنقله إلى المستشفى بعد أن أظهر تخطيط للقلب تباينات».