الصين تكمل اختبارات الطيران لمروحية كبيرة غير مأهولة

المصدر: وام

كملت طائرة "شيانغينغ - 200" الضخمة غير المأهولة الصينية رحلاتها التجريبية وذلك وفقا لمطورها معهد " شنيانغ للأتمتة " التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

وقال المعهد إن طول المروحية يبلغ 8.7 متر وارتفاعها 2.5 متر ويمكن أن تحمل حمولة 200 كيلوجرام .. مشيرا إلى أنه تم صناعة مكوناتها الرئيسية مثل أنظمة التحكم والطاقة والنقل كلها في الصين.. فيما تعتبر أول طائرة هليكوبتر كبيرة غير مأهولة في الصين تجتاز اختبارات الإقلاع الذاتي والهبوط على سطح السفينة.

وتمتلك المروحية " Xiangying-200 " إمكانات تطبيق واسعة في مجالات مثل خفر السواحل والزراعة الحديثة والإنقاذ في حالات الطوارئ.