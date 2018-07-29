عمران خان يحقق فوزاً ساحقاً ويدشّن رحلة تشكيل الحكومة

المصدر: Ⅶ أبوظبي، إسلام آباد، نيودلهي - وكالات

رحَّبت دولة الإمارات بنجاح الانتخابات العامة التي جرت في جمهورية باكستان الإسلامية بمشاركة شعبية واسعة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان عن الأمل بمزيد من التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، وذلك في إطار روح الصداقة والعلاقة التاريخية المتينة التي تجمع البلدين الصديقين.

وعبَّرت الوزارة في ختام بيانها عن تمنيات دولة الإمارات للحكومة الباكستانية المقبلة بالنجاح، وتطلعها إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وأظهرت النتائج النهائية الرسمية للانتخابات الباكستانية،أمس، أن حزب نجم الكريكيت السابق، عمران خان، حقق فوزاً ساحقاً، معلناً بدء مشاورات مع المستقلين والأحزاب الصغيرة لتشكيل ائتلاف حكومي.

وذكرت لجنة الانتخابات الباكستانية أن حزب حركة الإنصاف الباكستانية بقيادة عمران خان، حصل على 116 مقعداً في الجمعية الوطنية «البرلمان»، و16.86مليون صوت، وأوضحت أنه بعد أن تم احتساب جميع الأصوات، أعلنت اللجنة فوز حزب الإنصاف، تليه الرابطة الإسلامية الباكستانية بـ 64 صوتاً، ثم حزب الشعب الباكستاني بـ 43 صوتاً.

وبحصوله على 116 مقعداً في البرلمان من أصل 272، وهو عدد لا يعطيه الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة منفرداً دون شركاء، وهي 137 مقعداً، استبعد خان التحالف مع الحزبين الرئيسين الآخرين في البلاد، ووصفهما بأنهما فاسدان. وقال الناطق باسم حركة الإنصاف، افتخار دوراني: «لقد أنجزنا مهمتنا، وسنشكل الحكومة».

وأعرب دوراني عن ثقته بأن الحزب يمكن أن يحقق ذلك، قائلاً إن الأحزاب المتحالفة مع حزبه لديها 11 مقعداً، وأن 13 مرشحاً مستقلاً سيعملون مع الحزب.

وبدأ حزب خان فعلاً مشاورات مع شركاء محتملين لتشكيل ائتلاف حكومي وفقاً للناطق فواد شودري، في عملية توقّع محللون ألا تشوبها عراقيل.

وقال شودري: «لقد أجرينا اتصالات مع أحزاب صغيرة ونواب مستقلين، وسيلتقون قريباً قادتهم في إسلام آباد».

وأضاف ممثل عن حزب حركة الإنصاف لاحقاً، أن الحزب يأمل في تشكيل حكومة خلال أسبوعين قبل العيد الوطني الباكستاني في 14أغسطس المقبل.

وصرح نعيم الحق، ممثل حزب حركة الإنصاف، أمس، للصحفيين: «نتوقع أن يؤدي خان اليمين الدستورية رئيساً للوزراء قبل 14 أغسطس».

وقبل إعلان النتائج النهائية، أصدر فريق المراقبة التابع للاتحاد الأوروبي تقريره بشأن انتخابات الأربعاء الماضي، الذي لم يشر إلى إجراءات محددة من قبل الجيش.

ودعت شبكة الانتخابات الحرة والنزيهة «فافين»، وهي شبكة من منظمات المجتمع المدني في باكستان، السلطات إلى التحقيق في «مخالفات» بعملية الاقتراع، حيث أوضح الناطق باسم حزب الرابطة الإسلامية، جناح نواز، رفض مشاهد الله خان العملية الانتخابية برمتها، قائلاً «إننا نناقش مع أحزاب أخرى مسألة إجراء انتخابات جديدة».

إلى ذلك، قالت الهند إنها تأمل في أن تعمل حكومة باكستان الجديدة «بصور بنّاءة» لإنهاء التشدد في جنوب آسيا، في أول تعليق منها على الانتخابات العامة في باكستان.

وكان عمران خان قد دعا إلى تحسين العلاقات مع الهند.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان: «نأمل في أن تعمل حكومة باكستان الجديدة بصورة بنّاءة على جعل منطقة جنوب آسيا آمنة ومستقرة ومتقدمة وخالية من الإرهاب والعنف».