إلغاء عشرات الرحلات الجوية في ميونيخ بسبب امرأة

المصدر: ميونيخ - وكالات

أعلن مطار مدينة ميونيخ الألمانية، أمس، أن «خرقاً أمنياً» دفع سلطات المطار لإغلاق إحدى صالات المطار؛ ما أسفر عن إلغاء 200 رحلة، بعد فشل العثور على سيدة تسللت إلى منطقة أمنية.

وقالت شركة «فلوغهافن مينشن» المشغلة للمطار في بيان صحافي، إن إغلاق الصالة تم لساعات، وأضافت أن رحلات الطيران استؤنفت لاحقاً.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت أنها تبحث عن سيدة تسللت إلى منطقة أمنية داخل المطار، دون المرور بضوابط أمنية وجوازات السفر. وأوضحت الشرطة الاتحادية في ميونيخ في تغريدة أنها أغلقت أجزاء من الصالة الثانية صباح أمس، ولا تزال تبحث عن المرأة. ولم تدل بمزيد من التفاصيل.

وأدى الإغلاق إلى إلغاء وتأخر رحلات جوية، فيما اصطف المسافرون في طوابير طويلة أمام عمليات التفتيش الأمنية. وتم فتح الصالة المغلقة بعد بضع ساعات، فيما لا تزال المرأة طليقة.

وبدأت العطلة المدرسية في بافاريا أول من أمس، ما أدى إلى ازدحام حركة المرور في المطار نهاية هذا الأسبوع.