5 قتلى جراء إطلاق نار في تكساس

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بالرصاص في دار لرعاية المسنين في تكساس، أول من أمس، وعثر على جثتين أخريين في منزل يعتقد أنهما على صلة بالحادث، حسبما قالت الشرطة المحلية ومسؤولون.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن رجلين وامرأة قتلوا في دار «ريتاما مانور» لرعاية المسنين في روبستاون، مضيفة أن التهديد «تم تحييده».

وعثر على جثتين لذكرين آخرين في منزل أحد الضحايا، وفقاً لسكرتير مدينة روبستاون هيرمان رودريجيز. وقال رودريجيز إن مطلق النار كان من بين القتلى.

وتم إخلاء دار المسنين في روبستاون غرب كوربوس كريستي على ساحل خليج المكسيك بعد الحادث. وقال رودريجيز إن الملابسات المحيطة بإطلاق النار أو هوية الضحايا لم تتضح بعد.