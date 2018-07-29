أستراليا تستضيف أكبر تدريب عسكري جوي في آسيا والمحيط الهادي

المصدر: Ⅶ كانبيرا - رويترز

امتلأت السماء في منطقة على الشريط الساحلي شمال أستراليا بطائرات من 16 دولة، أمس، في إطار أحد أكبر تدريبات القوات الجوية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتستضيف مدينة داروين 4 آلاف من أفراد القوات الجوية و140 طائرة على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة مع مشاركة القوات الجوية لدول من مختلف أنحاء العالم في تدريب «بيتش بلاك».

ويشمل التدريب التحليق ليلاً وإعادة التزود بالوقود في الهواء، ويتيح الفرصة أمام الدول لتبادل المعرفة وتعزيز التضافر بين القوات في إحدى أكبر مناطق التدريب الجوي في العالم.

ويقام تدريب «بيتش بلاك» كل سنتين وبدأته أستراليا وسنغافورة عام 1990. وقالت القوات الجوية الأسترالية الملكية في بيان على موقعها الإلكتروني إنه يتضمن استخدام أسلوب المحاكاة للتدريب على التصدي لتهديدات يمكن مواجهتها في بيئة القتال المعاصرة.

والدول المشاركة هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وهولندا والفلبين وسنغافورة والسويد وتايلاند ونيوزيلندا وأستراليا.