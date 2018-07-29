قتلى بهجوم على مركز لتدريب القابلات في أفغانستان

المصدر: كابول - رويترز

هاجم مسلحان مركزاً لتدريب القابلات في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان وتبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن لعدة ساعات ما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين.

وقال الناطق باسم الحكومة الإقليمية، عطاء الله خوجياني، إن أحد المهاجمين قُتل في بداية العملية بتفجير، نفسه لكن مهاجماً آخر صمد لعدة ساعات قبل قتله.

وقُتل في الحادث سائق وحارسا آمن، بينما أصيب سبعة آخرون، فيما جرى إنقاذ 63 شخصاً، معظمهم من النساء، من داخل هذا المجمع الذي يضم مرفقاً للتدريب وسكناً للطلبة.

وسمع على نحو متقطع دويّ طلقات نارية وانفجارات، كما تسنى رؤية دخان أسود تصاعد من المنطقة.

ولم يصدر إعلان للمسؤولية حتى الآن، لكن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجمات في الآونة الأخيرة، وله معقل في إقليم ننكرهار المجاور على الحدود مع باكستان.

ولم يعرف بعد سبب استهداف المهاجمين لهذا المرفق الذي تشغله بالأساس متدربات على عمليات التوليد من إقليم نورستان شرقي البلاد.