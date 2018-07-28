واشنطن نحو قانون يمنع أنقرة من الحصول على قروض دولية

المصدر: Ⅶ واشنطن، أنقرة - وكالات

صوّتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع لصالح مشروع قانون يمنع تركيا من الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية والمساعدة التقنية والمالية.

ويحتاج اعتماد مشروع القانون إلى مصادقة مجلسي النواب والشيوخ والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء قبول اللجنة لمشروع القانون بعد تهديد ترامب فرض عقوبات ضد تركيا إذا ما لم تطلق سراح قس أميركي تتهمه تركيا بالتجسس ودعم الإرهاب.

وفي وقت سابق، قال ترامب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر إن «الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا».

بالمقابل، صرح مصدر في وزارة الخارجية التركية أمس بأن الوزير مولود جاويش أوغلو قال لنظيره الأميركي مايك بومبيو في مكالمة هاتفية أمس إن تركيا «لن تخضع لتهديد أحد».