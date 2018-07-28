حريق يشل أكبر محطة للسكك الحديد في فرنسا

المصدر: Ⅶباريس - أ ف ب

تعطلت حركة القطارات في محطة مونبارناس للقطارات بالعاصمة الفرنسية، أمس، بسبب حريق كبير بالضواحي في وقت يستعد فيه آلاف الفرنسيين لقضاء إجازة آخر الأسبوع.

وتوقفت حركة القطارات تماماً بعد حريق شبَّ في مركز لتوزيع الكهرباء جنوب غربي باريس؛ ما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن المحطات التابعة لشركة السكك الحديد بما فيها محطات النجدة، بحسب ما أوضح باتريك جينتي، رئيس مجلس إدارة الشركة لوسائل الإعلام، وقال: «نتيجة ذلك لم يعد بإمكان محطة مونبرناس العمل».

واستدعى الحريق الذي حدث بالقرب من المقر الرئيسي لشركة مايكروسوفت في فرنسا إجلاء 2500 شخص وتسبب بقطع الكهرباء عن 16 ألف منزل في ضواحي باريس، وفق السلطات. وانبعثت أعمدة دخان كثيفة من مركز توزيع الكهرباء بحسب مشاهد على شبكات التواصل الاجتماعي. وتمت السيطرة على الحريق في إيسي لو مولينو بالضاحية الجنوبية الغربية لباريس، وبدأ السكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى مبانيهم.

وأدى الحادث إلى اضطراب حركة النقل طيلة يوم أمس. وكانت المحطة مزدحمة بالمسافرين العالقين في ظل موجة قيظ مع ارتفاع الحرارة إلى 36 درجة مئوية. وجلس مئات منهم أرضاً وعلى السلالم وفي محيط المحطة على أمل الصعود في أول قطار يتحرك.