الولايات المتحدة تشيد بإعادة بيونغيانغ رفاة جنود أميركيين

المصدر: Ⅶ بيونغيانغ، واشنطن - وكالات

أطلقت كوريا الشمالية أمس عملية معقّدة لإعادة رفات جنود أميركيين سقطوا خلال الحرب الكورية منذ أكثر من 65 عاماً، كما كانت قد تعهدت الشهر الماضي أثناء القمة التاريخية مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إن كوريا الشمالية نقلت أمس 55 صندوقاً صغيراً ملفوفاً بعلم الأمم المتحدة تحوي رفات جنود أميركيين قتلوا أثناء الحرب الكورية، في خطوة أولى لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في قمة عقدها زعيما البلدين الشهر الماضي في سنغافورة.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة: «بعد سنوات كثيرة، ستكون لحظة عظيمة بالنسبة إلى عدد كبير من العائلات. شكراً لكيم جونغ أون» في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي.

وقال ترامب «أريد أن اشكر الزعيم كيم لوفائه بوعده»، معلناً أن نائبه مايك بنس سيلتقي عائلات الجنود الذين قتلوا في الحرب الكورية لدى وصول الرفات إلى الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إن الزعيم الكوري الشمالي «يفي اليوم بجزء من التعهد الذي قطعه للرئيس ترامب بإعادة جنودنا الأميركيين الذين سقطوا في الحرب». وأضاف «نشعر بالتشجيع إزاء خطوات كوريا الشمالية وهذا الفصل المؤاتي للتغيير الإيجابي».

ووصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية على متنها رفات الجنود كانت قد أقلعت من مدينة وونسان في كوريا الشمالية، إلى قاعدة اوسان الجوية في كوريا الجنوبية أمس. وستُقام مراسم رسمية الأربعاء المقبل. ونقلت الطائرة 55 صندوق رفات. وصرّح الجنرال فينسينت بروكس وهو قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية «أنها كانت مهمة ناجحة ناتجة عن تنسيق متقدم». وأضاف «نتحضر حالياً لتكريم موتانا قبل أن يستكملوا رحلة عودتهم إلى وطنهم».