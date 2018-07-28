نيران كاليفورنيا تستعر وتهدد مئات المنازل

المصدر: Ⅶ كاليفورنيا - وكالات

لقي شخص حتفه، أمس، إثر حريق غابات مستعر في شمال ولاية كاليفورنيا، أجبر السكان على الفرار بعد أن التهمت نيرانه المنازل والمؤسسات التجارية، وتسببت في انقطاع الكهرباء بالمنطقة.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية أن سائق جرافة لقي حتفه في حريق (كار فاير) الذي تشهده مقاطعة شاستا، مضيفة أن حجم الحريق تضاعف خلال الأيام الأخيرة لثلاثة أضعاف ما كان عليه من قبل.

وأفادت صحيفة «سكرامنتو بي» أن النيران تجاوزت نهر سكرامنتو وتهدد الآن مئات المنازل على المشارف الغربية لمدينة ردينغ.

وقال سكوت مكلين الناطق باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا للصحيفة «الحريق يتحرك بسرعة كبيرة وتجري جهات إنفاذ القانون عمليات الإجلاء بأسرع ما يمكن. لحقت بعض الإصابات بالمدنيين وبرجال الإطفاء».

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الطرق في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 900 ألف، وقد ازدحمت بالسيارات فيما يحاول السكان الفرار من النيران.

وأوضحت مدينة ردينغ على موقعها إنه تم الإبلاغ عن انقطاعات متكررة للكهرباء، مضيفة أن شركة الكهرباء قطعت التيار عن المناطق الشمالية من المدينة.