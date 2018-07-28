اعتداء على معارضي أردوغان في جنوب أفريقيا

المصدر: Ⅶ جوهانسبرغ - وكالات

أظهر تسجيل مصور بثته قناة «إس إيه بي سي» بجنوب أفريقيا، وأعاد نشره صحافي تركي على حسابه في «تويتر»، أمس، مجموعة من الحراس الأتراك بلباس مدني وهم يعتدون بالضرب على أحد معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان في بريتوريا.ويزور الرئيس التركي جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة «بريكس»، التي انطلقت الأربعاء الماضي، وتضم البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا، بمشاركة تركية.وذكرت صحيفة «أحوال» التركية أن حرس السفارة التركية بجنوب أفريقيا اعتدوا بالضرب على محتجين ضد سياسته في قمع معارضيه.