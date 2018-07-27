عمران خان يعلن فوزه في انتخابات باكستان

المصدر: إسلام أباد - أ.ف.ب

أعلن عمران خان لاعب الكريكت السابق، أمس، فوزه في الانتخابات العامة في باكستان، فيما تحدثت الأحزاب المنافسة عن عمليات تزوير سافرة. ولم يرد تأكيد رسمي للنتائج من اللجنة الانتخابية، بعد نحو 24 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، إلّا أنّ النتائج الجزئية غير الرسمية أظهرت تقدماً واضحاً لحزب حركة إنصاف باكستان بزعامة خان. وقال خان (65 عاماً): «لقد نجحنا ومنحنا الشعب تفويضاً»، واصفاً الانتخابات بأنها الأكثر شفافية في تاريخ البلاد. ووعد خان بمكافحة الفساد الذي يأكل البلاد كالسرطان، على حد قوله. وتعهّد خان بإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج الجزئية غير الرسمية، حصول خان على 100 مقعد على الأقل حتى الآن في مجلس النواب، فيما يحتاج إلى أغلبية 137 مقعداً لتشكيل حكومة. وهنأت زوجة خان السابقة منتجة الأفلام البريطانية جميما غولدسميث خان بالفوز. وقالت في تغريدة: «بعد 22 عاماً وبعد الإهانات والعقبات والتضحيات، أصبح والد أبنائي رئيس وزراء باكستان المقبل».

وأثار التأخّر غير المسبوق في إعلان نتائج الفرز والتقدم القوي المفاجئ لخان، مخاوف واسعة حول صدقية الانتخابات. ونفت اللجنة الانتخابية الباكستانية التلاعب في الأصوات، وبررت التأخير «بمشاكل تقنية» مرتبطة باستخدام برنامج معلوماتي جديد للانتخابات.