حريق كاليفورنيا يهجّر الآلاف

المصدر: لوس أنجليس- رويترز

أجبر حريق غابات مستعر، آلاف السكان في كاليفورنيا الجنوبية، أمس، على مغادرة منازلهم، في الوقت الذي تتجه النيران نحو مناطق منتجعاتهم الجبلية. وقالت وكالة سان برناردينو للغابات الوطنية، إن الحريق، الذي أطلق عليه «كرانستون فاير» ومن المعتقد أنه تم إشعاله عمداً، انتشر سريعاً بحلول الظهر ليشمل مساحة 1900 هكتار على بعد نحو 145 كيلومتراً شرقي لوس أنجليس في جبال سان جاسينتو. وأضافت الوكالة، أنّ النيران أجبرت 3200 شخص على المغادرة في مناطق مثل آيديلوايلد وماونتن سنتر وليك هيميت بعد أن دمّرت خمسة مبانٍ وشكّلت خطراً على 2100 منزل.

وقال مسؤولو الإطفاء في بيان، إنه تم القبض أول من أمس على براندون ماجلفور (32 عاماً) من مدينة تيميكولا، ووجهت إليه اتهامات بإضرام حرائق عدة من بينها حريق كرانستون.