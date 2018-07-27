انفجار خارج سفارة أميركا في بكين

المصدر: بكين - رويترز

قالت السفارة الأميركية في بكين في بيان، أمس، إن قنبلة انفجرت خارج مقرّها، أمس، ما أسفر عن إصابة المهاجم الوحيد، إلا أن الشرطة وصفت السلاح المستخدم بأنه مجرد قطعة ألعاب نارية.

وأضافت السفارة أن الانفجار وقع في الشارع خارج الركن الجنوبي الشرقي لمجمع السفارة. وقالت شرطة بكين إن المشتبه به شاب عمره 26 عاماً من منطقة منغوليا الداخلية، وإن يده أصيبت ونُقل إلى المستشفى. ولم تعلن الشرطة عن دافع للهجوم. وأضافت شرطة بكين أن أسرة المشتبه به ذكرت أنه يعاني من الهذيان، مشيرة إلى أنه تم إيداعه المستشفى مؤخراً للعلاج من اضطراب في الشخصية.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز إنهم سمعوا دويّ انفجار بالقرب من السفارة وشعروا بهزات. وقال طالب بالمدرسة الثانوية عمره 19 عاماً وأخبر الصحافيين بأن اسمه لي: «كنت قد وصلت تواً وانضممت للصف ثم سمعت دوي انفجار على بعد 100 متر تقريباً»، مشيراً إلى أن الانفجار وقع بعد وقت قصير من الواحدة ظهراً عندما كان واقفاً في صف ليقدم طلباً للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لحضور امتحان في لوس أنجلوس. وقال شاهد من «رويترز» إن أضراراً لحقت بسيارة للشرطة على ما يبدو، إذ إن زجاجها الخلفي مفقود، وفرضت الشرطة طوقاً حولها قبل إبعادها. وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لدخان متصاعد بالقرب من مكان اصطفاف الناس خارج المجمع من أجل التأشيرات، فيما أزيلت بعض مقاطع الفيديو والصور لاحقاً.