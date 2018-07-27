ترامب يتوعّد تركيا

المصدر: واشنطن - وكالات

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، على أنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات كبيرة على تركيا، بسبب اعتقالها الراعي الكنسي أندرو برونسون الذي يوضع حالياً في الإقامة الجبرية. وكتب ترامب عبر حسابه على «تويتر»: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا بسبب اعتقالها القس أندرو برونسون منذ وقت طويل.. يجب إطلاق سراح هذا الرجل البريء على الفور!».

وتوعّد نائبه مايك بنس بفرض العقوبات حال لم تتخذ تركيا إجراءً فورياً لإطلاق سراح القس. وقال بنس خلال اجتماع وزاري في واشنطن حول تعزيز الحرية الدينية: «إنّ الإقامة الجبرية خطوة أولى مرحب بها لكنها غير كافية».